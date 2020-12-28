الرياض 13 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 28 ديسمبر 2020 م واسثمّنت هيئة تقويم التعليم والتدريب مشاركة رابطة العالم الإسلامي في مجلس الاعتماد الأكاديمي لتخصصات اللغة العربية والعلوم الإسلامية برئاسة الهيئة، بهدف دعم جهود المملكة في خدمة اللغة العربية ورعايتها في العالم أجمع.وأكدت الهيئة أهمية مشاركة رابطة العالم الإسلامي المجلس لمكانتها في العالم، كونها منظمة إسلامية عالمية جامعة تُعنى بإيضاح حقيقة الدين الإسلامي ومد جسورالتعاون الإسلامي والإنساني مع الجميع، مشيرة إلى أن مشاركة الرابطة تهدف إلى أن يكون جميع ما يصدره المجلس من معايير فنية وتخصصية، مرجعية عالمية في مجال تحسين جودة البرامج العربية والإسلامية وتجسيدًا لريادة المملكة العربية السعودية في خدمة اللغة العربية ودعم رسالة التسامح والتعايش وتأصيلها في مناهج وبرامج الدراسات الإسلامية.وأضافت الهيئة أن المجلس الذي اعتُمد خلال اجتماع اللجنة التنفيذية لمجلس إدارة الهيئة في دورته الثانية الثلاثاء الأول من ديسمبر 2020م، يتكون من عدة أعضاء، وهم: مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، رابط العالم الإسلامي، الشبكة العربية لضمان الجودة في التعليم العالي، الشبكة الإسلامية لضمان الجودة في التعليم العالي، خبراء في مجال الجودة والاعتماد في اللغة العربية.وأوضحت الهيئة أن المجلس، بالتزامن مع الاحتفاء باللغة العربية في يومها العالمي، أطلق يوم الخميس 17 ديسمبر 2020م مبادرة الاعتماد الأكاديمي لمراكز وبرامج تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها حول العالم، بمشاركة دولية وإقليمية واسعة، وذلك انطلاقًا من تحقيق رؤية المملكة 2030م، وتأكيدًا لريادتها عالميًا وخدمة العربية والاعتزاز بهويتنا الوطنية، وبهذا المشروع ستخدم بلادنا لغتها من خلال نشر العربية في أرجاء المعمورة تعظيمًا لهذا اللسان، وخدمة القرآن، وكسبًا للإنسان بمختلف مشاربه اللسانية والثقافية، كما تعدُ المبادرة اعترافًا بفضل اللغة العربية واستكمالًا لجهود المملكة العربية السعودية في خدمتها؛ وتسدّ الفجوة التي ظلت اللغة العربية تعاني منها في أوعيتها التعليمية والتعلمية في المراكز المنتشرة في العالم، وضمان تأهيل كوادر مختصة في تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، تعمل على نشرها على نحو سليم ومواكب لمتطلبات العصر، وتحقق غاياتها المعرفية والمهارية على أسس علمية وعالمية تثري هذه اللغة.جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع معالي رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان أمس، بمعالي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى في مقر الرابطة بالرياض.وقدّم معالي الدكتور حسام شكره لمعالي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، على التعاون المشترك مع الرابطة ومشاركتها الفاعلة في هذه المبادرة، وإتاحة الفرصة للهيئة للتعريف بالأعمال التي تقويم بها وكذلك الإنجازات التي حققتها الهيئة خلال العام الحالي 2020م.// انتهى //13:45ت م0091