إسلام آباد 13 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 28 ديسمبر 2020 م واسسجلت باكستان خلال الـ24 ساعة الماضية 1974 إصابة جديدة بفيروس كورونا، لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 473309 حالات، منها 39488 حالة نشطة.وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم بتسجيل 1760 حالة شفاء ليرتفع إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 423892 حالة منذ ظهور الفيروس في باكستان، فيما سجلت 55 وفاة ليرتفع إجمالي الوَفَيَات إلى 9929 وفاة.// انتهى //15:10ت م0119