القاهرة 13 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 28 ديسمبر 2020 م واسرحبت جامعة الدول العربية بتعيين الدبلوماسي النرويجي "تور ونيسلاند" منسقاً خاصاً للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، والذي يحل بدلاً عن المنسق المنتهية ولايته "نيكولاي ميلادينوف".وأفادت الجامعة في بيان اليوم بأن الأمين العام أحمد أبو الغيط ، قدم تهنئته للمبعوث الجديد، متمنياً له التوفيق والنجاح في مهمته الصعبة، ومعرباً عن استعداه للعمل معه عن كثب من أجل استعادة الزخم لعملية السلام وَفْق المعايير الدولية، والتي تتأسس على مواقف الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن حيال القضية الفلسطينية.// انتهى //15:12ت م0120