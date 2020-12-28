الجبيل 13 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 28 ديسمبر 2020 م واستشارك شركة صدارة للكيميائيات "صدارة" في الحملة الخيرية التي انطلقت في الجبيل بعنوان "كسوة الشتاء" لصالح جمعيتي "وهج" و "رسالة" بالجبيل.وأوضح نائب رئيس الشركة للعلاقات الصناعية فرحان القحطاني أن التعاون المثمر مع مؤسسات العمل الخيري بالجبيل يأتي امتدادًا لحرص "صدارة" على تعزيز المسؤولية الاجتماعية عبر شراكتها الناجحة مع الجمعيات الخيرية, مؤكداً حرص "صدارة" على التواصل البنّاء مع كيانات العمل الخيري والتطوعي لتوفير الدعم والمساندة الكفيلين بالنهوض بمفهوم مهم وهو المسؤولية الاجتماعية.من جانبه أفاد رئيس مجلس إدارة جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات "رسالة" مسفر القحطاني أن المسؤولية المجتمعية للشركات الوطنية الكبرى تحقق مفهوماً غايته إيجاد قيمة مضافة اجتماعياً، معرباً عن شكره لـ"صدارة".فيما عبّرت الرئيس التنفيذي لجمعية "وهج" النسائية الخيرية بالجبيل حنان الفايز عن الشكر لشركة "صدارة" على دعمها لمشروع كسوة الشتاء الذي يستفيد منه سنويا 270 أسرة من مستفيديها، مثنية على الدور الرائد لصدارة من باب المسؤولية الاجتماعية.// انتهى //15:12ت م0121