بريدة 13 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 28 ديسمبر 2020 م واسرأس وكيل إمارة منطقة القصيم الدكتور عبدالرحمن بن حسين الوزان بالإمارة اليوم اجتماع اللجنة التنفيذية لبرنامج التوطين بالمنطقة.وجرى خلال الاجتماع بحث الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال كافة، ومنها مؤشرات ومستهدفات التوطين في المنطقة، إلى جانب استعراض تقرير برنامج التوطين ووثيقة التوطين المحدثة والدليل الإجرائي للبرنامج، وما تضمّنه هذا التقرير من برامج نُفذت، وما جرى تحقيقه من نجاحات في مجال توطين الوظائف والرقابة الميدانية بالمواقع التجارية, وآلية الاستفادة من الكفاءات الوطنية من شباب وفتيات الوطن للعمل في جميع المجالات المتاحة مع الجهات والقطاعات الحكومية والقطاع الخاص.كما جرى مناقشة خطة عمل اللجنة التنفيذية للتوطين للمرحلة المقبلة، التي تأتي بمتابعة وتوجيهات من سمو أمير منطقة القصيم رئيس اللجنة العليا للتوطين بالمنطقة.// انتهى //15:16ت م0122