نجران 13 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 28 ديسمبر 2020 م واسنقل صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ــ حفظهما الله ــ باتصال هاتفي اليوم إلى ذوي الشهيد الجندي أول منير بن مهدي مفرح آل هضبان اليامي أحد منسوبي الحرس الوطني الذي استُشهد دفاعاً عن الدين ثم الوطن في الحد الجنوبي.ونقل سموه تعازي سمو وزير الحرس الوطني سائلاً الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، مبيناً سموه أن ما يقوم به جنود الوطن البواسل من تضحيات وبطولات في حماية أرضه ومقدساته هو مصدر يدعو للفخر والاعتزاز.من جهتهم عبر ذوو الشهيد اليامي عن عظيم شكرهم للقيادة الرشيدة على تعازيها ومواساتها لهم، مقدمين الشكر لسمو أمير منطقة نجران على تعازيه ومواساته .//انتهى//15:18ت م0124