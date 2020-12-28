الدمام 13 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 28 ديسمبر 2020 م واسجددت غرفة المنطقة الشرقية صلاحية جميع شهادات أنظمة الجودة المعتمدة لديها، بعد تحقيقها جميع المتطلبات ذات الارتباط بتحديث أنظمتها الإدارية والتنظيمية ومنظومة خدماتها المُقدمة لمشتركيها ومستفيديها.وحصلت الغرفة على صلاحية تجديد اعتماد كل من: شهادة شكاوي العملاء آيزو 2018:10002، وشهادة نظام إدارة الجودة آيزو 9001:2015، وشهادة نظام إدارة أمن المعلومات آيزو 27001:2013، وشهادة استمرارية الأعمال آيزو 2012:22301.وأوضح رئيس غرفة الشرقية عبدالحكيم الخالدي أن حصول الغرفة على اعتماد تجديد صلاحية شهادات الآيزو الأربع -لاسيما في ظل ما فرضته جائحة كورونا من إجراءات احترازية- يؤكد صلابة ومتانة الغرفة، وأسبقيتها في الحصول على المواصفات القياسية للجودة التي مكّنتها من ممارسة أعمالها، وكفاية كوادرها البشرية في التعاطي الإيجابي مع التحديات وحرصهم على تحقيق النجاحات مهما كانت الظروف.وأفاد الخالدي أن تحقيق الاستمرارية في تجديد اعتمادات شهادات الآيزو يدعم مستهدفات الغرفة الطموحة بالوصول إلى مصاف الغرف العالمية، حيث إن الغرفة نفذت كل المتطلبات الضرورية لضمان استمرار صلاحية هذه الشهادات على مستوى جميع إداراتها وفروعها ومراكز خدماتها من حيث توفير كل الاحتياجات اللازمة وتدريب الكوادر البشرية.// انتهى //15:30ت م0126