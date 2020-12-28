أبها 13 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 28 ديسمبر 2020 م واسسجلت مؤشرات الدخول العامة لجميع مستخدمي ومستخدمات منصة "مدرستي" بتعليم عسير ما نسبته 99.26% ، وذلك خلال الفصل الدراسي الأول من العام الجاري.وأوضح المدير العام للتعليم في المنطقة سعد الجوني أن نسبة دخول الطلاب والطالبات للمنصة ارتفعت لتصل 99.20%، فيما بلغت نسبة دخول قادة وقائدات المدارس 100% ، والمعلمين والمعلمات 99.90%، كما ارتفعت عدد الزيارات الإشرافية لتصل 100% ، مشيرا إلى أن الإدارة قامت بعدة إجراءات لدعم المنصة من خلال التأهيل والتدريب، وتقديم الدعم التقني لمستخدمي ومستخدمات المنصة، وإقامة ملتقيات افتراضية لمدة 22 ساعة استفاد منها 14.001 مشارك ومشاركة، والإعداد للمنشورات والأدلة الإرشادية بشكل دوري ، وتنفيذ الكثير من الورش التدريبية للمعلمين والمعلمات وأولياء الأمور.من جهته أشار مدير إدارة تقنية المعلومات بالإدارة محمد آل كاسي إلى أنه تم إنشاء غرفة دعم فني وقنوات تواصل وتشكيل فرق عمل " بنين و بنات " لتقديم الدعم التقني اللازم لمنسوبي ومنسوبات التعليم في المنطقة.// انتهى //16:15ت م0144