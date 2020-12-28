الرياض 13 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 28 ديسمبر 2020 م واسأوصى مختصون بضرورة ترك مسافات كافية تتراوح بين 10 - 15 سنتمترات من خلف الثلاجة أو المجمدة "الفريزر" وترك مسافة لا تقل عن 5 سنتيمترات عن اليمين واليسار، وذلك لزيادة مجال التهوية لأنابيب التبريد والضاغط، مما يسهم في تقليل استهلاك الطاقة الكهربائية.جاء ذلك ضمن الحملة التوعوية (#جهازك_يفزع_لك) الخاصة بالأجهزة الكهربائية المنزلية التي تهدف إلى توعية المستهلكين بشأن السلوكيات الصحيحة لاستخدام هذه الأجهزة بشكل موفر للطاقة، وأهمية ودلالات بطاقة كفاءة الطاقة في التعرف على الأجهزة الموفرة قبل الشراء .وتضمنت التوصية كذلك الحرص على إغلاق الثلاجة أو المجمدة "الفريزر" بإحكام مع الحرص على سلامة الإطار العازل لأبواب الثلاجات والمجمدات، وذلك للتقليل من تسرب البرودة إلى الخارج أو الهواء الساخن لداخل الثلاجة.// انتهى //16:17ت م0147