الرياض 13 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 28 ديسمبر 2020 م واسبلغت إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا (كوفيد-19) 16843 مخالفة، وذلك للمدة من 5 / 5 / 1442هـ حتى 11 / 5 / 1442هـ ، وذلك وفق إحصائية نشرها حساب وزارة الداخلية moisaudiarabia@ .وسجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بواقع (4709)، تلتها منطقة مكة المكرمة بواقع (2876), ثم منطقة القصيم بـ (2061)، فالجوف بـ(1756), والمدينة المنورة (1744)، والمنطقة الشرقية بـ (1396)، وتبوك (637)، وحائل (435)، والحدود الشمالية (434)، وعسير (351)، ونجران بـ (211)، وجازان (133), فالباحة بواقع (100).وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة عن الجهات المعنية بهذا الشأن.// انتهى //16:37ت م0151