واغادوغو 13 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 28 ديسمبر 2020 م واسالتقى الرئيس البوركيوني روش مارك اكريستيان كابوري برئيس الوزراء المالي مختار وان الذي سيمثل رئيس المرحلة الانتقالية في مالي باه نداو في حفل تنصيب الرئيس كابوري.وأفادت وسائل إعلام بوركينية أن اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين مالي وبوركينا فاسو وتنسيق التعاون في مواجهة التحديات المشتركة لا سيما تلك المتعلقة بالتنمية والأمن في منطقة الساحل.// انتهى //17:51ت م0166