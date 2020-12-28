القاهرة 13 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 28 ديسمبر 2020 م واستلقى وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم اتصالًا هاتفيًا من نظيره الياباني توشيميتسو موتيجي، جرى خلاله مناقشة عدد من القضايا الثنائية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.وأفاد المتحدث باسم الخارجية المصرية السفير أحمد حافظ أن الوزير الياباني أعرب خلال الاتصال عن تطلع بلاده لتعزيز الحوار العربي الياباني خلال المدة المقبلة، لاسيما مع ترؤس مصر للدورة الحالية لمجلس جامعة الدول العربية.// انتهى //17:51ت م0167