عمّان 13 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 28 ديسمبر 2020 م واسأوضحت دائرة الشؤون الفلسطينية في الأردن أن أنشطة الاحتلال الإسرائيلي العدوانية خلال شهر نوفمبر الماضي تسببت باستشهاد 3 فلسطينيين، وإصابة 83 واعتقال 418 آخرين.وبيّنت في تقرير لها أن عدد الاقتحامات لتجمعات سكنية فلسطينية عامة وخاصة وصلت إلى 341 اقتحاما، مع ما يرافقها من تنكيل بالفلسطينيين وانتهاك لحرماتهم، وتخريب متعمد للممتلكات الخاصة والعامة على حدٍ سواء.واستعرض التقرير مواصلة الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاته المعهودة في الأراضي الفلسطينية المحتلة بسكانها ومقدساتها وممتلكاتها في تحدٍ لجميع المواثيق والمعاهدات والقرارات الدولية.ولفت التقرير النظر إلى أنه في ذات الشهر نُفذت 33 عملية هدم للمنازل والمنشآت الفلسطينية بحجة البناء دون ترخيص، واعتداء الاحتلال على ممتلكات لمواطنين فلسطينيين كتخريب الأثاث والسيارات واقتلاع شجر الزيتون، كما تم تسجيل 37 حالة مصادرة لممتلكات خاصة أثناء عمليات الاقتحام، ومصادرة تسجيلات كاميرات لمجلات فلسطينية وسيارات.// انتهى //17:54ت م0169