بيروت 13 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 28 ديسمبر 2020 م واسأغلق مؤشّر بورصة بيروت لتداول الأسهم والأوراق المالية اليوم على ارتفاع بنسبة 1.55%، أي ما يعادل 3 نقاط، ليغلق عند مستوى 632.27 نقطة.وبلغت كمية الأسهم المتداولة 220 ألفاً و635 سهماً، بقيمة 1 مليون و4 آلاف و50 دولاراً أمريكياً، نفّذت من خلال 35 صفقة.كما تحسنت قيمة رأس المال للشركات المدرجة لتصل إلى 6 ملايين و535 ألف دولار، مقارنة مع 6 ملايين و434 ألف دولار لجلسة التداول السابقة.// انتهى //17:59ت م0170