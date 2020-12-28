بغداد 13 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 28 ديسمبر 2020 م واسأكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي اليوم، أن المهمة المركزية لحكومته تتمثل بإجراء انتخابات مبكرة نزيهة وعادلة.وشدد الكاظمي الذي كان يتحدث في اجتماع موسع مكرس لتفعيل آليات دعم مفوضية الانتخابات والعملية الانتخابية على عزم الحكومة بعدم السماح للسلاح المنفلت بالتحرك وتهديد حرية المواطن العراقي وأمنه، مؤكداً وجود فرصة سانحة للنجاح في استعادة ثقة الشعب بالدولة والنظام السياسي والآليات الديمقراطية، وذلك بإقامة انتخابات نزيهة وعادلة من شأنها أن تحقق استقرار البلد.// انتهى //18:05ت م0172