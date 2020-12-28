الرياض 13 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 28 ديسمبر 2020 م واسيتناول خطباء الجوامع في مختلف مناطق المملكة، يوم الجمعة القادم، الجهود الحثيثة التي تبذلها الجهات المعنية بتوجيهات ولاة الأمر لتأمين لقاح فيروس كورونا، والتأكيد على سلامة اللقاح ومأمونيته، وكذلك توعية المجتمع بضرورة أخذ المعلومات المتعلقة بالجوانب الصحية من مصادرها.يأتي ذلك في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في توعية وإرشاد أفراد المجتمع عبر منبر الجمعة وتبصيرهم بأمور دينهم ودنياهم.// انتهى //18:15ت م0175