الخرطوم 13 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 28 ديسمبر 2020 م واستسلمت السودان اليوم 140 جهاز مولد أكسجين من بنك التنمية الأفريقي، ضمن مشروع بناء القدرات في إطار الجهود لتخفيف حد جائحة كورونا.وأكدت وزارة الصحة السودانية في بيان صادر عنها اليوم، أنها أودعت الأجهزة بمخازن الصندوق القومي للإمدادات الطبية توطئة لتوزيعها على المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية.// انتهى //18:19ت م0177