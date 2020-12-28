الجبيل 13 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 28 ديسمبر 2020 م واساستقبل محافظ الجبيل عبدالله بن ناصر العسكر بمكتبه اليوم، رئيس مجلس إدارة لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمحافظة الجبيل مطر البوعينين، وعددا من أعضاء مجلس الإدارة.واستُعرضت أهداف اللجنة ومهامها ومسؤولياتها، وخططها في تنمية المجتمع.ونوه المحافظ بدور اللجنة في تحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة بالجبيل، ورفع مستوى الوعي الاجتماعي، بما يواكب تطلعات القيادة الحكيمة.وأوضح البوعينين أن لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية تعمل على تلمس احتياجات الشباب من الجنسين وتحقيق تطلعاتهم، من خلال منظومة متكاملة من البرامج المتخصصة والنوعية الموجهة لجميع الفئات العمرية.// انتهى//18:41ت م0179