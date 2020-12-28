الخرطوم 13 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 28 ديسمبر 2020 م واسالتقى وزير الخارجية السوداني عمر قمر الدين بمكتبه اليوم، بسفيرة مملكة السويد لدى السودان سيقني بورقستلار، التي هنأته برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب واستعادته حصانته السيادية.وجرى خلال اللقاء بحث قضايا اللاجئين الإثيوبين بشرق السودان ودعم السويد لهم ضمن المجتمع الدولي لتحسين أوضاع اللاجئين بالمعسكرات، وترتيبات زيارة وزيرة الخارجية السويدية آن ليندي للسودان مطلع يناير المقبل.// انتهى //18:42ت م0180