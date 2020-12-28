الرياض 13 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 28 ديسمبر 2020 م واسأصدر مجلس أمناء المتحف الوطني برئاسة صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، قراراً بتعيين ليلى الفداغ مديراً عاماً للمتحف الوطني.وتعد الفداغ الحاصلة على ماجستير في العلوم الدولية من جامعة ولاية أوكلاهوما في ستيلواتر، من الخبرات الوطنية في مجال المتاحف، حيث عملت أميناً لمركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي "إثراء" منذ عام 2010 وحتى عام 2017م، أسهمت خلالها في إقامة أول معارض المركز وأشرفت على افتتاح المتحف ثم رئيساً له منذ 2017م وحتى الآن, إضافة لمشاركتها في تطوير أول متحف للأطفال في المملكة، وتأسيس جائزة إثراء للفنون التي تعد أكبر جائزة معاصرة على مستوى الوطن العربي.كما وضعت الفداغ بصمة جلية في برنامج التعليم الفني Art Café الذي أقيم ضمن برنامج أرامكو السعودية الثقافي 2012م، واستقطب 1700 زائر يومياً.وستعمل الفداغ في مهمتها الجديدة على تنفيذ خطط تطوير المتحف الوطني والارتقاء بتجربة الزائر من حيث تطور الخدمات والمحتوى المتحفي، وبمستويات مواكبة للتطور الثقافي الشامل الذي تعيشه المملكة بفضل رؤية المملكة 2030.يأتي الاهتمام بالمتحف الوطني في سياق اهتمام وزارة الثقافة بقطاع المتاحف, حيث حددته واحداً من القطاعات الثقافية الـ16 كما أسست هيئة خاصة للمتاحف وذلك بوصف المتاحف مخزناً للذاكرة الوطنية والثقافية ومصدراً للاعتزاز بهوية وتاريخ وإرث المملكة.// انتهى //18:55ت م0183