المدينة المنورة ١٣ جمادى الأولى 1442هـ الموافق ٢٨ ديسمبر 2020م واسنظمت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي ‫ممثلة بإدارة الشؤون الثقافية لمكتبة المسجد النبوي اليوم لقاء بعنوان ( نشأة اللغة العربية وخصائصها )‬ .وأكد اللقاء الذي قدمه‫ المعلم بمعهد تعليم اللغة العربية بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ‬الدكتور سليمان بن إبراهيم النملة, على أهمية ونشأة وخصائص اللغة العربية .‬‫وأوضح النملة أن اللغة العربية موجودة منذ خلق الله سبحانه آدم عليه السلام وامتد إلى عهدنا هذا مروراً بالعصر الجاهلي, وأن اللغة هي أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم , وأن أفضل تعريف لكلمة العربية اللغة السامية التي بقيت في الجزيرة العربية بعد هجرة اخواتها , مقدماً شكره لوكالة شؤون المسجد النبوي على حرصهم لإقامة هذه اللقاءات لأهمية اللغة العربية لغة الإسلام .‬// انتهى //19:37ت م0189