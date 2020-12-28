ثقافي / رئاسة المسجد النبوي تنظم لقاءً عن "‫نشأة اللغة العربية وخصائصها‬ "

الاثنين 1442/5/13 هـ الموافق 2020/12/28 م واس
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المدينة المنورة ١٣ جمادى الأولى 1442هـ الموافق ٢٨ ديسمبر 2020م واس
نظمت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي ‫ممثلة بإدارة الشؤون الثقافية لمكتبة المسجد النبوي اليوم لقاء بعنوان ( نشأة اللغة العربية وخصائصها )‬ .
وأكد اللقاء الذي قدمه‫ المعلم بمعهد تعليم اللغة العربية بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ‬الدكتور سليمان بن إبراهيم النملة, على أهمية ونشأة وخصائص اللغة العربية .‬
‫وأوضح النملة أن اللغة العربية موجودة منذ خلق الله سبحانه آدم عليه السلام وامتد إلى عهدنا هذا مروراً بالعصر الجاهلي, وأن اللغة هي أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم , وأن أفضل تعريف لكلمة العربية اللغة السامية التي بقيت في الجزيرة العربية بعد هجرة اخواتها , مقدماً شكره لوكالة شؤون المسجد النبوي على حرصهم لإقامة هذه اللقاءات لأهمية اللغة العربية لغة الإسلام .‬
// انتهى //
19:37ت م
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