جدة 13 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 28 ديسمبر 2020 م واسأعرب معالي قائد قوات الدفاع الجوي الفريق الركن مزيد بن سليمان العمرو عن سعادته بمناسبة انطلاق دورة الألعاب الرياضية الحادية عشرة لقوات الدفاع الجوي.وأوضح معاليه في تصريح لوكالة الأنباء السعودية, أن الرياضة تعد من أهم المقومات الأساسية لبناء الإنسان السليم عقلاً وجسماً، فكان الاهتمام بالرياضة في القطاعات العسكرية من منطلق الاهتمام بالعنصر البشري لتأسيس الجندي الذي يتسم بالشخصية العسكرية المتكاملة مـــن حيث اللياقة البدنية والشجاعة والمرونة والثقة بالنفس، مشيرا إلى أن القطاعات العسكرية كافة،تركز على بناء القدرات البدنية لمنسوبيها وخوضهم غمار المنافسة الشريفة في هـذا المجال كجزء من إستراتيجية البناء، وذلك عبر تأهيلهم وتدريبهــم منذ التحاقهم بالخدمة العسكرية بإقامـة العديد من البطولات الرياضية لمنسوبي قواتنا المسلحة، ومنها إقامة هذه البطـــولة دورة الألعاب الرياضية الحادية عشرة لقوات الدفاع الجوي في ظل الظروف الحالية لجائحـة كورونا إيماناً منا بأهمية الرياضة في حياة الرجل العسكري.وأكد العمرو أن هذه البطولات الرياضية حققت نتائج إيجابية ومثمرة على مستوى الرياضة العسكرية في القطاعات كافة، وحصدت العديد من النتائج المشرفة في جميع البطولات الدولية لمختلف الألعاب، وفي هذا ترجمة واضحة للاهتمام الذي تحظى به الرياضة مـن قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود القائد الأعلى لكافة القطاعــات العسكرية, وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمـان نائب وزير الدفاع ، داعيا الله تعالى أن يحفظ لنا قيادتنا وأن يصـرف عنا كيد الكائدين وحقد الحاقدين.// انتهى //21:08ت م0202