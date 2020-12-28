المدينة المنورة 13 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 28 ديسمبر 2020 م واسنفذت أمانة منطقة المدينة المنورة الأسبوع الماضي 1863 جولة رقابية على المنشآت التجارية بالمدينة المنورة للتأكد من سلامة المعروضات وتطبيق الإجراءات الاحترازية داخل المنشآت.وتمكنت الأمانة خلال الجولة الرقابية رصد 918 منشأة مستوفية للاشتراطات البلدية، فيما أُشعرت 64 منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية.وأكدت أمانة المدينة المنورة أنها تعمل على خطة متكاملة يومية لمتابعة جميع المنشآت التجارية التابعة لنطاقها.// انتهى //21:09ت م0203