الأمم المتحدة 13 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 28 ديسمبر 2020 م واسقام برنامج الأغذية العالمي ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين والوكالة الإثيوبية للاجئين والعائدين، بتوزيع إمدادات غذائية تكفي لمدة شهر على 25 ألف لاجئ إريتري في مخيمين في إقليم تيغراي في إثيوبيا.وأوضح البيان الصادر عن برنامج الأغذية العالمي، أنه بالتنسيق مع السلطات الفيدرالية، قامت قافلة مكونة من 18 شاحنة بتوصيل حوالي 250 طنا متريا للشركاء المحليين في مجال العمل الإنساني لتوزيعها على اللاجئين الإريتريين في مخيمي ماي أيني وأدي هاروش.وأشار البيان إلى أن اللاجئين في هذين المخيمين يعتمدون على المساعدات المنقذة للحياة المقدمة من البرنامج، حيث إن الحفاظ على تقديم الإمدادات يعد شريان حياة لهم.// انتهى //21:13ت م0210