الرياض 13 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 28 ديسمبر 2020 م واسحقَّقت المطيتان "شودة"، لمالكها عامر بن علي المري، و"نكد" لمالكها إبراهيم بن حمدان العديني، اليوم، أسرع توقيتين في الفترتين الصباحية والمسائية على التوالي؛ لسباقات الهجن بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، والتي تُختتم في 31 ديسمبر الحالي، فيما خطف محمد العامري الأضواء من خلال حصوله على المركز الأول في أربعة أشواط "الثاني والخامس والسادس والثامن".وحصلت "شودة" على التوقيت الأسرع ضمن 24 شوطًا، خُصِّصت لـ"لقايا بكار وقعدان"، أقيمت صباح اليوم بتوقيت 7.55.542 دقائق، وجاءت نتائج الأشواط الصباحية مثيرة، حيث فاز فيها كل من: سالم مسلم العامري، علي سعيد المري، علي محمد المري، عبدالله علي الفهيدة، علي زنيفر المري، عوضه عبدالله المري، جابر دغيم الهاجري، زيد سالم المري، علي راشد المري، نهيان سعيد العامري، علي راشد المري، مانع دواس آل عامر، حمد محمد الدرعي، صالح بنيه البلي، على راشد المري، سعد عبيد الدوسري، عبدالله طالب المري، صالح سالم المري، عون جابر الهاجري، حمد راشد المري، منصور محمد الهاجري، عامر علي المري (صاحب التوقيت الأسرع)، عبدالله سعد المري.وحققت المطية "نكد" التوقيت الأسرع في الشوط السابع للفترة المسائية والتي شهدت إقامة 16 شوطًا خصصت لـ"لقايا بكار وقعدان" وذلك بتوقيت 7.53.904 دقائق، وفاز في بقية الأشواط من الأول إلى السادس عشر على التوالي كل من: مطلق علي العنزي، محمد سعيد العامري الأشواط "الثاني والخامس والسادس والثامن"، عزام ناصر الشريف، مهدي فهيد العرجاني، إبراهيم حمدان العديني "أسرع توقيت"، هادف حزمي العامري، غانم سالم المري، مشعان فالح آل عامر، علي سالم المري، حسين على القرشي، سليم مسلم العامري "الشوطين 14 و15" وعلي شافي العجمي.إلى ذلك تتواصل غدًا سباقات الهجن من خلال إقامة 26 شوطًا مخصَّصة لـ"جذاع" على مسافة 6 كلم، ستكون منها 16 شوطًا "عام" في الفترة الصباحية، وعشرة أشواط "مفتوح" في الفترة المسائية.// انتهى //21:33ت م0214