عواصم 13 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 28 ديسمبر 2020 م واسسجلت بنغلاديش خلال الساعات الـ24 الماضية, 932 إصابة و 26 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19).وأشارت وزارة الصحة البنغلاديشية في بيان لها اليوم، إلى أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 510080 إصابةً, فيما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 7479 حالةً.كما سجلت ميانمار 648 إصابةً و 17 حالة وفاة جديدة بالفيروس. وأوضحت الصحة المايانمارية في بيان لها أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 122534 إصابةً, فيما بلغت الوفيات 2618 حالة وفاة, وارتفعت حالات التعافي إلى 104351 حالةً.من جانبها، سجلت تايلاند 144 إصابة جديدة بكوفيد 19, وبدون تسجيل حالات وفاة.وأشارت وزارة الصحة التايلاندية في بيان لها أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 6285, فيما بلغ عدد الوفيات 60 حالة وفاة, كما أشارت إلى أن مجموع حالات التعافي ارتفع إلى 4180 حالةً.// انتهى //21:51ت م0217