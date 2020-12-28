الرياض 13 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 28 ديسمبر 2020 م واسأُسدل الستار اليوم على منافسات المزاين بالنسخة الخامسة لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، التي تختتم نهاية ديسمبر الحالي، وذلك من خلال إقامة آخر جولات "المفاريد"، وكانت للوني "الشعل" و"الصفر".وحقَّق نواف بن مناحي العتيبي المركزين الأول والخامس للون "الشعل"، فيما جاء معدي بن فهد الدوسري في المركز الثاني، وحلَّ محمد بن بداح الدوسري في المركز الثالث، وناصر بن فلاح السبيعي في المركز الرابع.وفي لون "الصفر" خطف سعد بن مطلق الدوسري المركز الأول، وحقَّق زايد بن عاصي الشمري المركزين الثاني والرابع، وجاء محمد بن حمود العنزي في المركز الثالث، وحلَّ متعب بن خالد المطيري خامسًا.وفي ختام أشواط المفاريد -التي استُحدثت هذا العام- تنتهي منافسات المزاين في النسخة الخامسة لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، بسباقات الهجن التي تُقام على ميدان رماح، حيث انطلقت مسابقات المفاريد أمس الأول، واستمرت على مدار ثلاثة أيام، بمشاركة 75 مفرودة في ألوان "الوضح، الحمر، الشقح، الشعل، الصفر".// انتهى //22:26ت م0219