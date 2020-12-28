طرابلس 13 جمادى الأولى 1442ه الموافق 28 ديسمبر 2020 م واسعقدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا اليوم عبر الاتصال المرئي، الاجتماع الثاني للجنة القانونية لملتقى الحوار السياسي الليبي بحضور الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز ورئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح.وتركز الاجتماع - وفق بيان للبعثة الأممية - على مناقشة القواعد التشريعية والقانونية اللازمة لإجراء الانتخابات الليبية، كما استعرض إجراءات بناء القدرات في المفوضية كجزء من التحضيرات الفنية الضرورية لتنفيذ الاستحقاق الانتخابي المزمع عقده في 24 ديسمبر 2021، بناءً على التشريعات الانتخابية التي ستُقر في الفترة المقبلة.// انتهى //23:11ت م0221