جيزان 13 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 28 ديسمبر 2020 م واسنقل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان اليوم، تعازي ومواساة القيادة الرشيدة، وعزاء سمو أمير منطقة جازان، لذوي وأسرة الشهيد الجندي عبدالعزيز بن حسين سليمان الظلمي الفيفي، أحد منسوبي القوات المسلحة الذي استشهد دفاعًا عن الدين والوطن في الحد الجنوبي بمنطقة جازان.وسأل سموه، الله عز وجل، أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، مؤكدًا أن ما تقوم به مختلف القطاعات العسكرية من واجب ديني ووطني وبطولي كبير مصدر فخر واعتزاز لجميع أبناء الوطن.فيما أعرب ذوو الشهيد، عن شكرهم للقيادة الرشيدة ولسمو أمير المنطقة وسمو نائبه على مواساتهم.// انتهى //23:32ت م0222