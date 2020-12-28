عواصم 13 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 28 ديسمبر 2020 م واسسجلت سوق الأسهم الأوروبية أفضل مستوى إغلاق لها في عشرة أشهر اليوم, إذ سجلت الأسهم الألمانية مستوى قياسياً مرتفعاً بالتزامن مع تخفيف تداعيات فيروس كورونا في الولايات المتحدة، واتفاق التجارة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وإطلاق برنامج التطعيمات.فقد أغلق المؤشر ستوكس 600 القياسي الأوروبي مرتفعاً 0.7 في المئة، محققاً مكاسب لرابع جلسة على التوالي، كما أغلقت الأسهم الألمانية على ارتفاع 1.5 في المئة عند ذروة قياسية.وأغلق مؤشرا كاك 40 الفرنسي وإيبكس الإسباني على ارتفاع 1.2 في المئة و 0.5 بالمئة على الترتيب.// انتهى //23:35ت م0224