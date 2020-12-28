محايل 13 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 28 ديسمبر 2020 م واسكثفت بلدية محافظة محايل اليوم حملاتها الرقابية الميدانية على المحال التجارية والمنشآت الغذائية بالمحافظة، للتأكد من التزامها بإجراءات واحترازات السلامة والاشتراطات الصحية.وتهدف الحملة للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية للمنشآت الصحية والمهنية، وذلك لتعزيز السلامة الغذائية ، أغلقت خلالها 3 محال تجارية مخالفة، وأتلفت 44 كجم من المواد الغذائية الفاسدة، إضافة إلى رصدها عددا من المخالفات تنوعت بين تدني مستوى النظافة العامة ، وسوء تداول وتخزين الأطعمة، و انتهاء التراخيص، ومخالفة الاشتراطات .// انتهى //23:44ت م0226