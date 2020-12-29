الكويت 13 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 28 ديسمبر 2020 م واستستأنف الكويت في الأول من يناير المقبل رحلات الطيران التجاري، وفتح المنافذ الحدودية البرية والبحرية في الثاني من يناير.جاء ذلك خلال جلسة مجلس الوزراء الكويتي برئاسة سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس المجلس.وأكد وزير الصحة الكويتي عدم اكتشاف أي سلالات جديدة بفيروس كورونا في بلاده، وسوف تُراجع القرارات وفق ما يطرأ من مستجدات بشأن انتشار الفيروس.// انتهى //00:09ت م0228