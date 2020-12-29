القاهرة 13 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 28 ديسمبر 2020 م واسحقق فريق الأهلي فوزاً كبيراً على ضيفه الاتحاد السكندري برباعية نظيفة في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم بملعب "السلام" في القاهرة، والمؤجلة من الأسبوع الثالث لبطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.بهذه النتيجة، رفع الأهلي رصيده إلى تسع نقاط متصدراً الدوري، فيما توقف رصيد الاتحاد السكندري عند أربع نقاط ليتراجع إلى المركز الرابع عشر.// انتهى //00:09ت م0229