جيزان 13 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 28 ديسمبر 2020 م واسقدم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان اليوم، خالص تعازيه ومواساته لذوي الجندي عبدالعزيز بن حسين بن سليمان الظلمي الفيفي، من منسوبي القوات المسلحة، الذي استشهد دفاعًا عن الدين والوطن بالحد الجنوبي بمنطقة جازان.وسأل سموه، الله عز وجل، أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته ومغفرته، مؤكدًا أن ما تقوم به مختلف القطاعات العسكرية من واجب ديني ووطني وبطولي كبير هو مصدر فخر واعتزاز لجميع أبناء الوطن.من جانبهم، عبر ذوو الشهيد الفيفي، عن شكرهم للقيادة الرشيدة ولسمو أمير المنطقة على مواساتهم، مؤكدين أنه نابع من حرصهم واهتمامهم بأبنائهم في كل مكان ، معربين عن فخرهم بالذين استشهدوا في ميدان العز والكرامة للدفاع عن الدين والوطن الغالي.// انتهى //00:44ت م0230