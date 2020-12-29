واشنطن 13 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 28 ديسمبر 2020 م واسأغلق سوق الأسهم الأمريكية، اليوم تداولاته على ارتفاع.فقد صعد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي 32.30 نقطة، أو 0.87 في المئة ليغلق عند 3735.36 نقطة، وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 204.10 نقاط، أو 0.68 في المئة، إلى 30403.97 نقاط.وسجل مؤشر ناسداك المجمع عند الإغلاق ارتفاعاً بلغ 94.69 نقطة، أو 0.74 في المئة، إلى 12899.42 نقطة.// انتهى //01:14ت م0232