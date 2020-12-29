عام / الجهات الأمنية الميدانية تتابع تطبيق الإجراءات الاحترازية بالقصيم
الثلاثاء 1442/5/14 هـ الموافق 2020/12/29 م واس
بريدة 13 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 28 ديسمبر 2020 م واس
تابعت عدسة وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم، الجولات الميدانية للجهات الأمنية بمنطقة القصيم ، لمتابعة تطبيق التباعد الاجتماعي والتقيّد بالإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".
وشملت جولة رجال الأمن الميدانية، الأسواق التجارية، والمواقع المخصصة لرياضة المشي، والعديد من المحلات التجارية بمختلف أنشطتها، والتأكد من التزام العاملين بها بهذه الإجراءات ، وتحرير المخالفات التي تستوجب العقوبة في حق غير الملتزمين باستخدام الكمامة الطبية أو القماشية وعدم الالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي .
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