القاهرة 13 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 28 ديسمبر 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية عن تسجيل 1359 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، بالإضافة إلى 61 حالة وفاة، وذلك خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية الدكتور خالد مجاهد في بيان له اليوم أن 421 متعافيًا من فيروس كورونا خرجوا من المستشفيات بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 110436 حالة.وأشار الدكتور خالد مجاهد إلى أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في مصر حتى اليوم هو 133900 حالة، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 7466 حالة وفاة.// انتهى //03:31ت م0237