الرياض 14 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 29 ديسمبر 2020 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :القمة الخليجية في ضيافة سلمانأمير الرياض: نعتز بالتفوقأمير نجران يتسلم تقرير مرور المنطقة.. ويلتقي مدير الخطوط السعوديةأمير الجوف: القيادة وجهت بسرعة تنفيذ المشروعاتآلية لتفعيل مهام مجالس جازان المحليةفيصل بن فهد يستقبل مدير شرطة حائل ونائبهسعود بن نايف ينصح بأخذ لقاح «كورونا»مركز الملك سلمان يقدم مساعدات لمتضرري حريق "بحنين المنية"السجن خمس سنوات لمدانة بتنفيذ أجندة معاديةتعليق الرحلات الدولية أسبوعاً آخرمشعل بن ماجد يستقبل مدير جوازات منطقة مكة المكرمة«الصحة»: تعافي 174 حالة من كورونا وتسجيل 119 إصابة جديدةمذكرة تفاهم أكاديمية بين قوة دفاع البحرين وجامعة عبد الرحمن بن فيصلالأملاك الوقفية دخل لعصابة الحوثيالسودان يستعيد أراضي حدودية مع إثيوبياكورونا المتحوّر.. يفرض حواراً عالمياً جديداًعبوة ناسفة تستهدف قوات التحالف في العراق// يتبع //06:02ت م0003