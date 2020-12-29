عام / الصحف السعودية
الثلاثاء 1442/5/14 هـ الموافق 2020/12/29 م واس
الرياض 14 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 29 ديسمبر 2020 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :
القمة الخليجية في ضيافة سلمان
أمير الرياض: نعتز بالتفوق
أمير نجران يتسلم تقرير مرور المنطقة.. ويلتقي مدير الخطوط السعودية
أمير الجوف: القيادة وجهت بسرعة تنفيذ المشروعات
آلية لتفعيل مهام مجالس جازان المحلية
فيصل بن فهد يستقبل مدير شرطة حائل ونائبه
سعود بن نايف ينصح بأخذ لقاح «كورونا»
مركز الملك سلمان يقدم مساعدات لمتضرري حريق "بحنين المنية"
السجن خمس سنوات لمدانة بتنفيذ أجندة معادية
تعليق الرحلات الدولية أسبوعاً آخر
مشعل بن ماجد يستقبل مدير جوازات منطقة مكة المكرمة
«الصحة»: تعافي 174 حالة من كورونا وتسجيل 119 إصابة جديدة
مذكرة تفاهم أكاديمية بين قوة دفاع البحرين وجامعة عبد الرحمن بن فيصل
الأملاك الوقفية دخل لعصابة الحوثي
السودان يستعيد أراضي حدودية مع إثيوبيا
كورونا المتحوّر.. يفرض حواراً عالمياً جديداً
عبوة ناسفة تستهدف قوات التحالف في العراق
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