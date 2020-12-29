وقالت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها اليوم التي كانت بعنوان ( لقاح كورونا.. الأبعاد والأولويات ) : المساعي الـدؤوبة الـتي تبذلها المملكة العربية السعودية باستدامة منذ أن ظهرت جائحة كورونا المستجد «كوفيد 19» في سبيل حماية كل نفس بشرية من آثارها، كما هي جهود تعكس ذلك النهج الراسخ للدولة منذ مراحل التأسيس وحتى هذا العهد الزاهر بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلـمان بن عبدالـعزيز، وسمو ولـي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الـوزراء وزير الـدفاع «يحفظهما الله» ، في أن تكون سلامة الإنسان هي الأولوية في كل الإستراتيجيات ومنصة انطلاق كافة المبادرات والتضحيات.وواصلت : المعاني والآفاق الـتي تقرأ من تلـقي صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الـشرقية، وصاحب الـسمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلـمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية أمس، الجرعة الأولى من لـقاح كورونا إعلانا عن بدء حملة التطعيم بلقاح كورونا في المنطقة الشرقية، ورفع سمو أمير المنطقة الشرقية الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملـك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد - حفظهما الله-، على ما يلقاه المواطنون والمقيمون في المملكة من رعاية واهتمام، وتأكيد سموه أن الـلـقاح آمن، والـنتائج محلـيا وعالميا مطمئنة، موجها في الـوقت نفسه «ننصح به ولا نجبر» ، سائلا الله السلامة للجميع. وغيرها من الحيثيات التي صاحبت مشهد بدء حملة التطعيم بلـقاح كورونا، في مركز لقاحات فيروس «كورونا» المستجد في مركز المعارض الدولية بالظهران.وختمت : فحين نمعن في هذه المعطيات الآنفة، وما يرتبط في ذات سياقها من كون المملكة العربية السعودية من أوائل دول العالم التي وفرت اللقاح لمواطنيها وبالمجان، فهي إجمالا تفاصيل ترسم ملامح أطر دلالـة أخرى لتلك التكاملية المعهودة في سياسات المملكة، والتي تكون فيها القيادة الرشيدة مبادِرة في سبيل توفير كل ما من شأنه أن يضمن سلامة النفس البشرية وحفظها من كل مكروه مهما كان الثمن والتضحيات المبذولة في سبيل تحقيق ذلك الهدف النبيل، وهو ما يؤكد حكمة القيادة الرشيدة والأبعاد الإنسانية التي تعتبر الركيزة الأساسية في خطط الدولة وإستراتيجياتها وتعاملها مع كل المتغيرات الاعتيادية والاستثنائية عبر التاريخ.// يتبع //06:02ت م0005