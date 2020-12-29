طوكيو 14 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 29 ديسمبر 2020 م واسصعدت مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الثلاثاء.وزاد مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 34ر438 نقطة أو ما يعادل 63ر1% ليصل إلى 37ر27292 نقطة في الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش) .كما أضاف مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 80ر18 نقطة، أو05ر1% ، ليصل إلى 84ر1806 نقطة.// انتهى //06:04ت م0009