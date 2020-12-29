المدينة المنورة 14 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 29 ديسمبر 2020 م واستابعت الجهات الأمنية بالمدينة المنورة جولاتها الميدانية لضبط مخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ولائحة الحد من التجمعات التي تسهم في انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، المتمثلة في عدم لبس الكمامة الطبية أو القماشية أو ما يغطي الفم والأنف والتجمعات المخالفة.// انتهى //09:06ت م0012