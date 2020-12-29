عام / الجهات الأمنية بالمدينة المنورة تتابع جولاتها الميدانية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا
الثلاثاء 1442/5/14 هـ الموافق 2020/12/29 م واس
المدينة المنورة 14 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 29 ديسمبر 2020 م واس
تابعت الجهات الأمنية بالمدينة المنورة جولاتها الميدانية لضبط مخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ولائحة الحد من التجمعات التي تسهم في انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، المتمثلة في عدم لبس الكمامة الطبية أو القماشية أو ما يغطي الفم والأنف والتجمعات المخالفة.
// انتهى //
09:06ت م
0012