الرياض 14 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 29 ديسمبر 2020 م واسصَرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت - بفضلٍ من الله - عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على مواطنين في العقد الثاني من العمر لتورطهما بكسر زجاج مركبتين متوقفتين واستوليا على مبالغ مالية ومقتنيات بداخلهما تقدر قيمتها بمبلغ مائتي ألف (200,000) ريال، وقد جرى إيقافهما واتخذت بحقهما كافة الإجراءات الأولية النظامية وإحالتهما إلى النيابة العامة.// للصحف // // انتهى //09:39ت م0013