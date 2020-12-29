طرابلس 14 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 29 ديسمبر 2020 م واسأبرزت الصحف الليبية الصادرة اليوم، الترحيب الواسع لدى الأحزاب السياسية والبرلمانين للزيارة التى قام بها وفد مصري رفيع المستوى إلى العاصمة طرابلس والالتقاء بمسؤولي حكومة الوفاق، مؤكدين عمق العلاقات مع الشقيقة مصر، وأن التواجد المصري مرحب به، وهى بادرة طيبة من السلطات المصرية وخطوة إيجابية في اتجاه فتح قنوات التواصل بما يدعم الاستقرار .وأشارت الصحف إلى بحث نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق، مع رئيس مجلس التخطيط الوطني مفتاح الحرير، وعدد من المسؤولين بالمجلس الإجراءات المتخذة لتوحيد المؤسسات الحكومية وما تم اتخاذه بشأن توحيد مخرجات الميزانية العامة للدولة .وتناولت الصحف الاتصال الهاتفي الذى تلقاه وزير الخارجية محمد سياله من نظيره المصري سامح شكرى، تم خلالة بحث الملف الليبي ودعم الاستقرار، مشيرةً إلى أن وزير الخارجية المصريأثنى على استقبال الوفد المصري في العاصمة طرابلس ، مؤكدًا على استمرار التعاون بين الجانبين وأن تكون الزيارة خطوة جدية في هذا الاتجاه.وتناولت اجتماع بعثة الأمم المتحدة للدعم الثاني للجنة القانونية التابعة لملتقى الحوار السياسي الليبي عبر الاتصال المرئي، بحضور الممثلة الخاصة بالإنابة ستيفاني وليامز، موضحة أن البعثة بينت أن اللقاء تمحور حول القواعد التشريعية والقانونية اللازمة لإجراء الانتخابات .ونقلت الصحف دعوة الخارجية الفرنسية لكل الأطراف الليبية إلى التركيز على العملية السياسية، مؤكدة على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار بين الجيش الوطني وقوات الوفاق، والذى تم التوصل إليه في أكتوبر الماضي ، مشددة على ضرورة التركيز على إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية.// انتهى //09:46ت م0014