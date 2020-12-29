القاهرة 14 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 29 ديسمبر 2020 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم تأكيد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على تطلع مصر إلى محطة الضبعة النووية كصرح جديد يضاف إلى مسيرة الإنجازات التي حققها التعاون المصري الروسي المشترك عبر التاريخ، والتأكيد على ثقته في الخبرة الروسية لإنشاء محطة الضبعة، وفقا لأعلى معايير الكفاءة الفنية والتكنولوجية والسلامة النووية.وسلطت الضوء على توجيه الرئيس المصري بمواصلة العمل بجميع المشروعات القومية وفق مبادئ الكفاءة الفنية، والتكلفة الاقتصادية، وسرعة معدلات الإنجاز، لترسيخ الواقع الجديد الذي يتبلور للدولة على نحو عملي وواقعي ملموس لدى الجميع حالياً ومستقبلاً.وأشارت إلى نفي الحكومة ما تردد من أنباء حول رفع أسعار البنزين، وتأكيدها أن أسعار بيع البنزين للمستهلكين كما هي، ولم يطرأ عليها أية زيادات جديدة.وتحدثت عن تأكيد رئيس الوزراء العراقي مصطفي الكاظمي على عدم سماح حكومته للميليشيات المسلحة بتهديد أمن وحرية المواطنين بالسلاح المنفلت، وإيفاده مبعوث خاص إلى إيران لمطالبتها بوقف تمادي ميلشيات كتائب حزب الله العراقي ضده.ولفتت الصحف الليبية الانتباه إلى أن الجيش الوطني الليبي اتهم تركيا بالسعي إلى إشعال الحرب في ليبيا، مؤكدةً أن زيارة وزير الدفاع التركي خلوصي أكار إلى طرابلس تهدف إلى عرقلة جهود الحل السياسي ودعم تنظيم الإخوان الإرهابي.ونوهت إلى أن الاتحاد الأوروبي طالب إثيوبيا أمس بضرورة إجراء تحقيق ومحاكمة المتورطين في مذبحة منطقة بني شنقول – جومز الغربية، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 100 شخص الأسبوع الماضي.وتناولت الصحف تحذير كبير الخبراء الأمريكيين بالأمراض المعدية انطوني فاوتشي، من أن أسوأ ما في وباء كوفيد 19 لم يحدث بعد، وأن الولايات المتحدة قد تدخل مرحلة حرجة تواجه فيها زيادة مفاجئة في عدد الحالات التي تدخل المستشفيات يوميًا.// انتهى //09:56ت م0015