بيروت 14 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 29 ديسمبر 2020 م واسركزت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم على غياب أي حركة سياسية لتفعيل المساعي في شأن تشكيل الحكومة الجديدة في ظل الخلاف القائم بين الرئيس اللبناني ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري حول تفاصيل التشكيلة الوزارية مما ينذر بتداعيات خطيرة على الصعيدين السياسي والاقتصادي.وأخبرت صحف اليوم عن تفجير عبوة ناسفة استهدف رتلا لوجستيا تابعا للتحالف الدولي أمس على الطريق الدولي في محافظة الديوانية جنوب العراق دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.وسلطت الضوء على تحديد الشرطة الأمريكية أمس شخصية المشتبه فيه في حادث انفجار شاحنة في مدينة ناشفيل بولاية تينيسي بعد جمع الحمض النووي في مكان الحادث.وتحدثت صحف بيروت عن إعطاء الدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد الأوروبي أمس الضوء الأخضر لتطبيق اتفاق التجارة الجديد مع بريطانيا .// انتهى //10:53ت م0018