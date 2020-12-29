رياضي / فروسية حائل تقيم غداً السباق الـ 11 للموسم الحالي
الثلاثاء 1442/5/14 هـ الموافق 2020/12/29 م واس
حائل 14 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 29 ديسمبر 2020 م واس
يقام بميدان الفروسية بمنطقة حائل غداً السباق الـ 11 للموسم الحالي 1442هـ .
وأوضح مدير ميدان الفروسية بحائل بندر التبيناوي أن 78 جواداً مسجلة للتنافس في أشواط السباق الخمسة على مسافة 1600 متر لكل شوط ، مفيداً أن الشوط الأول خصص للدرجة " لم تربح " والشوط الثاني مفتوح لمواليد 2018م ، والشوط الثالث لمفتوح لمواليد 2017م أما الشوط الرابع فخصص من الدرجة الأولى حتى الثالثة والشوط الخامس مفتوح الدرجات.
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11:16ت م
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