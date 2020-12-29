حائل 14 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 29 ديسمبر 2020 م واسيقام بميدان الفروسية بمنطقة حائل غداً السباق الـ 11 للموسم الحالي 1442هـ .وأوضح مدير ميدان الفروسية بحائل بندر التبيناوي أن 78 جواداً مسجلة للتنافس في أشواط السباق الخمسة على مسافة 1600 متر لكل شوط ، مفيداً أن الشوط الأول خصص للدرجة " لم تربح " والشوط الثاني مفتوح لمواليد 2018م ، والشوط الثالث لمفتوح لمواليد 2017م أما الشوط الرابع فخصص من الدرجة الأولى حتى الثالثة والشوط الخامس مفتوح الدرجات.// انتهى//11:16ت م0020