الرياض 14 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 29 ديسمبر 2020 م واسعقدت لجنة المقاييس والسلامة الجوية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اجتماعها التاسع أمس.وجرى خلال الاجتماع مناقشة أوجه التنسيق والتعاون بين الدول الأعضاء في مجال السلامة الجوية، ومنها البرنامج الموحد لتقييم السلامة على الطائرات الأجنبية المشغلة لمطارات دول المجلس، وآلية استخدام الطائرات بدون طيار، وآلية اعتماد منشآت صيانة الطائرات ، واعتماد كليات التدريب للطيران المدني بدول المجلس، ومستجدات جائحة كورونا على قطاع المقاييس والسلامة الجوية، وكذلك الإجراءات المتخذة للتخفيف من تداعيات الجائحة.// انتهى //11:24ت م0021