بغداد 14 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 29 ديسمبر 2020 م واسأبرزت الصحف العراقية الصادرة اليوم، تأكيد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي عدم السماح للسلاح المنفلت بالتحرك وتهديد حرية المواطن وأمنه .وأشارت صحف اليوم إلى الدعوات الموجهة إلى القوى السياسية والكتل البرلمانية إلى الأسراع بحسم قانون المحكمة الاتحادية المعروض للتصويت في مجلس النواب تمهيدا لاستكمال متطلبات إجراء الانتخابات المبكرة في موعدها المقرر في السادس من يونيو المقبل.وتطرقت الصحف إلى انعكاسات الأزمة الاقتصادية والمالية التي يمر بها العراق على الوضع المعيشي لأصحاب الدخل المحدود, داعية إلى وضع خطط وآليات في موازنة 2021 للحد من هذه الظاهرة المتصاعدة والتي تفاقمت بعد تفشي جائحة كورونا .وعرجت صحف بغداد على أزمة الكهرباء المزمنة في البلاد, مشيرة إلى الانقطاعات المتكررة اليومية الحالية في إمدادات الطاقة الكهربائية, لاسيما في العاصمة بغداد ومدن أخرى .// انتهى //11:34ت م0022