الرباط 14 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 29 ديسمبر 2020 م واستناقلت الصحف المغربية الصادرة اليوم، تأكيد رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني، أمس أمام البرلمان، بأن القرار الأمريكي بالاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية يعد مكسبًا دبلوماسيًا غير مسبوق حققته المغرب.وذكرت الصحف أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أعطت أمس الضوء الأخضر لدخول الاتفاق التجاري لمرحلة ما بعد البريكست بين لندن وبروكسل حيز التنفيذ في الأول من يناير، وذلك وفق ما أعلن الناطق باسم رئاسة التكتل.وأخبرت الصحف عن توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أخيرًا على خطة جديدة لإنعاش الاقتصاد بقيمة 900 مليار دولار، ستمنح بموجبها الحكومة الأمريكية مساعدات للأسر والشركات الصغيرة المتضررة من جائحة كورونا.وتناولت الصحف الأضرار التي خلفتها عاصفة"بيلا" التي ضربت شمال فرنسا، وأدت إلى انقطاع الكهرباء عن آلاف المنازل وتأخر العديد من الرحلات الجوية.// انتهى //11:45ت م0028