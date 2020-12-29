إسلام آباد 14 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 29 ديسمبر 2020 م واسأبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم تصريحات الرئيس الباكستاني عارف علوي الذي أكد بأن حكومة رئيس الوزراء عمران خان ستكمل مدتها الدستورية.واهتمت بدعوة الحكومة الباكستانية لأحزاب المعارضة إلى بدء مفاوضات وطنية لحل الخلافات عبر الحوار داخل البرلمان الوطني .وأخبرت عن اتفاق باكستان وأفغانستان على تعزيز العلاقات التجارية وخاصة تجارة الترانزيت للوصول إلى الأسواق الإقليمية.وسلطت الضوء على مساعي باكستان لتعزيز قدراتها الدفاعية لمواجهة التهديدات الإقليمية المتزايدة.وأشارت إلى تأكيد باكستان التزامها بتعزيز القدرات والآليات الوطنية وكذلك الشراكة الدولية للأنظمة الصحية القوية للتعامل مع كافة الأمراض والأوبئة.ونشرت تصريحات سفيرة الاتحاد الأوروبي أندرولا كامينارا التي وصفت باكستان بأنها دولة ذات تنوع طبيعي وتراث ثقافي غني ما يجعلها وجهة رائعة للسياحة.وتناقلت اختطاف حركة طالبان 15 راكباً على أحد الطرق السريعة في إقليم جازني.وتطرقت إلى فتح سريلانكا مطاراتها أمام الرحلات الدولية والسائحين بعد إغلاق دام ثمانية أشهر بسبب جائحة فيروس كورونا.// انتهى //11:46ت م0029